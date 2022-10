GUIDA TV 19 OTTOBRE 2022 | MONTALBANO | EMIGRATIS | COPPA ITALIA E CHI L’HA VISTO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 – Il Commissario(Replica) Serie Tv S3E223.25 – Porta a Porta Talk Show 20.40 – Striscia la Notizia Tg Satirico21.45 –Intrattenimento con Pio e Amedeo00.50 – Tg5 Notiziario Rai 21 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – Il Collegio Reality 23.55 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.00 –LIVE Talk Show 21.00 – Udinese-Monza Calcio,23.05 –LIVE Talk Show Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.25 – Chi...

