Leggi su zon

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il Presidente della Russia Vladimirha annunciato l’introduzione dellaquattroUcraine (Lugansk, Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia)tramite referendumscorse settimane. Inoltre, il presidenteha emesso un decreto che limita i movimenti dentro e fuori ottoconfinanti con l’, in particolare l’area meridionale. “Le leggi costituzionali sull’ammissione delle quattro nuovealla Federazione Russa sono entrate in vigore. Come è noto, il regime ucraino si è rifiutato di riconoscere la volontà e la scelta del popolo e rifiuta qualsiasi proposta di dialogo. Piuttosto, gli attacchi continuano. I civili stanno morendo” sono le parole del ...