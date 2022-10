Guenda Goria e la dolorosa confessione | “… sentivo la vita che lasciava il mio corpo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e il dramma entrato nella suache ha preoccupato i fan: ecco la sua dichiarazione, i dettagli della vicenda Il suo successo è dovuto alla carriera brillante da attrice ma non solo; ella è conosciuta per essere la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeocui si è fatta apprezzare lo scorso anno nella casa del Grande Fratello Vip: stiamo parlando di lei,. Il suo volto è associato a diversi programmi di successo e, in molte occasioni ha rivelato di aver sofferto molto l’assenza dei genitori via spesso per lavoro. La ragazza ha fatto unain un programma televisivo. curiosità su(foto web)La figlia d’arte di due personaggi noti nel mondo dello spettacolo è una ...

Nella puntata di oggi di Bella Ma', martedì 18 ottobre, sono state ospiti anche la conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme alla figlia. Le due, oltre a confrontarsi su vari temi di attualità hanno anche concesso una lunga intervista al conduttore Pierluigi Diaco. Nel dettaglio la Ruta ha confessato un dramma del passato ...Maria Teresa Ruta esono intervenute in coppia ai microfoni di 'Bella Ma'', trasmissione di Rai Due condotta da Pierluigi Diaco e andata in onda nel pomeriggio di martedì 18 ottobre 2022. In particolare, la ...Guenda Goria ha voluto rivelare il suo ultimo dramma nel corso di un'intervista. L'influencer ha affermato: "Me ne stavo andando".Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha festeggiato i suoi 33 anni con un party esclusivo e una parata di volti noti, da Wanna Marchi e ...