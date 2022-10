Gregory Crewdson | il grande fotografo a Torino con la mostra Eveningside

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), star americana della fotografia contemporanea, ha personalmente inaugurato a, nei giorni scorsi, la sua, visitabile fino al 22 gennaio alle Gallerie d’Italia. Sono esposte alcune serie molto note (come Cathedral of the Pines e An Eclipse of Moths), ma c’è anche un’anteprima mondiale, la serie che dà il titolo all’intera, realizzata nel 2021 e 22: in un sommesso, spesso serale o notturno bianconero, questo nuovo lavoro è nato su commissione da parte della stessa Banca Intesa Sanpaolo che ha dato vita alle Gallerie d’Italia. Una forma di mecenatismo consueto in altri paesi ma piuttosto raro da noi, dove in troppi ritengono che “con la cultura non si mangia”, per citare le parole di un italico ex ...