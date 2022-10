Governo | Rotondi | ' il più atlantista della seconda Repubblica'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott (Adnkronos) - "La politica estera della fa il premier e la Meloni ne ha già illustrato le caratteristiche: sta nascendo ilpiù. Non a caso noi dc, che quel mondo lo frequentiamo da sempre, abbiamo scelto di entrare nei gruppi parlamentari di ‘Fratelli d'Italia'". Lo dice Gianfranco, presidente di ‘verde è popolare'.

... Francesco Tufarelli, capo di gabinetto di Rocco Buttiglione durante ilBerlusconi, è ora ... Gerardo Capozza, capo dipartimento dell'allora ministroè ora segretario generale dell'Aci; ......quando lui era a Palazzo Chigi con Berlusconi e lei ministro della Gioventù dello stesso. ... 'Quando c'è Letta di mezzo - assicura Gianfranco, che conosce benissimo lui, il Cav e Giorgia ...“Viviamo una tempesta perfetta spero nel confronto tra nuovo governo e operatori sanitari” Così il segretario generale del Sumai Assoprof, Antonio Magi, durante i lavori della Tavola Rotonda 'Decreto ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...