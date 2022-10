Governo | oggi ' ultimo' Cdm alle 16 30**

"La speranza - dice un uomo davanti al Tribunale di Catania - è che il nuovoSchifani ...negli uffici di Palermo Molto spesso in Sicilia si sono verificati episodi analoghi a quello di. A ......tra il proclama di inizio settembre e le sopravvivenze normative illustrate sta già producendo... Siamo evidentemente di fronte a pasticci , a rimedio dei quali chiediamo aldimissionario ...LaPresse) Giorgia Meloni vede il traguardo della costruzione del nuovo governo e punta al giuramento già nel fine settimana. Dopo i capigruppo, ...(ANSA) - LONDRA, 19 OTT - La premier Tory britannica Liz Truss - "in carica ma non più davvero al potere" secondo molti politici e giornalisti dopo lo smantellamento di due giorni fa del suo pacchetto ...