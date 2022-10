Governo | news in diretta Eletti i vicepresidenti della Camera Domani le consultazioni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Caso Putin, spunta un nuovo audio del Cavaliere: 'Zelensky? Quello che penso non posso dirlo'. Salvini: 'Da mercoledì via al ...

La decisione rappresenta un significativo successo politico per la componente liberale della compagine diche, con capofila il ministro delle Finanze, Christian Lindner, aveva più volte ...... da retroscena fantasiosi a incontri mai programmati: la sinistra e i suoi media continuano ad alimentare tensioni, ma la Lega è determinata a dare vita aldi centrodestra per rispondere alle ...In casa nostra succede di tutto, arriva la prima volta una donna al governo, la destra vince. Verrebbe da dire: che c'è di nuovo Tutto". Partiamo da Giorgia Meloni. "Partiamo dal pregiudizio sulla ...Quella vodka fa male. E Silvio Berlusconi deve capirlo, perché si rischia di disperdere un patrimonio politico costruito con le scelte del ...