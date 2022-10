Governo Meloni | le ultime notizie sulla nascita dell’esecutivo | oggi l’elezione dei vicepresidenti di Camera e Senato | Diretta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022): lee le indiscrezioni sui ministri inlive Dopodei presidenti die quella dei capigruppo dei diversi partiti che compongono il Parlamento,, mercoledì 19 ottobre 2022, a Montecitorio e Palazzo Madama è la volta della scelta di, questori e segretari, i quali andranno a completare i rispettivi uffici di presidenza, ultimo passaggio per arrivare al pieno funzionamento delle Camere e alle consultazioni necessarie per dare il via al nuovo. Intanto continuano i rumors sui nomi dei ministri che comporranno il prossimo esecutivo che, secondo leindiscrezioni, potrebbe ...

...chiarito Tajani per il quale "ci vorranno ancora due - tre giorni" per risolvere il puzzle della squadra di. E all'ennesima domanda sul toto ministri, e su cosa pensa che farà Giorgia, ...'Alla Giustiziavuole Nordio, ma poi ha detto sì a Casellati', ha aggiunto. Imbarazzo nella maggioranza. 'Inopportuno', dice Lupi. 'Frasi in libertà' per La RussaDoveva essere il momento del ritorno all’armonia. Dell’amicizia ritrovata tra Berlusconi e Meloni, archiviate le tensioni sul nodo Ronzulli. Ed è così che in effetti ...Potrebbe essere il secondo esecutivo più veloce della storia (dopo il Cav nel 2006): solo 27 giorni dal voto. L'agenda internazionale: perde terreno Kiev, idea Washington (e Nord Africa). Lunedì possi ...