Governo | Letta a Meloni | “Chi danneggia Italia all’estero”

Sono ore febbrili per la nascita del nuovo. Dopo le esternazioni choc di Berlusconi rese ieri ai cronisti " in testa la dichiarazione "Ho riallacciato con Putin, mi ha inviato una lettera dolcissima", per la leader in pectore Giorgia ...Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico. Ore 10:09 - Cosa ha detto Berlusconi su ..."Il signor Weber e il signor Berlusconi ripetono che Forza Italia sarà la garanzia per un...Oggi si gioca la partita relativa a vicepresidenze, questori e segretari d'aula, dopo un'altra giornata - quella di ieri - nei Palazzi ..."Domanda per Giorgia Meloni. Chi danneggia l'Italia all'estero L'opposizione che fa l'opposizione Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni ...