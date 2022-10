Governo | il calendario delle consultazioni al Quirinale | date e orari

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Al via domani lealper la formazione del nuovo, dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni del 25 settembre 2022. L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica ha comunicato ilufficiale...

Perché alla luce del, tutto assomiglia troppo ad una corsa contro il successore che ...Agli immigrati - a quelli che hanno realmente diritto - potrà tranquillamente pensarci il nuovo......di leggere i nomi degli eletti arriva la nota dell'ufficio stampa del Quirinale con il. ... Qualcuno in giornata azzarda già una data per il giuramento del nuovo. Il capogruppo di ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Dopo aver sentito telefonicamente il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, Mattarella darà il via alle consultazioni che si svilupperanno sec ...Si inizia giovedì mattina alle 10 con il presidente emerito Napolitano e le più alte cariche istituzionali, poi seguiranno gli incontri con i partiti di minoranza e si chiuderà venerdì con le consulta ...