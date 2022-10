Governo | il 20 e 21 ottobre le consultazioni al Quirinale

"Non appena gli alleati del centrodestra smetteranno di litigare e si insedierà il" ha detto " presenteremo un'interrogazione urgente al Ministro competente per chiedere se è a conoscenze di ...Il 20, a quasi un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre, il presidente della Repubblica ... un passaggio chiave per la formazione di ogni nuovo. In cosa consiste questa pratica ...(ANSA) - ROMA, 19 OTT - L'Ufficio Stampa della Presidenza della Repubblica comunica il calendario delle consultazioni per la formazione del governo: Giovedì 20 ottobre Il Presidente Emerito della ...(Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022"Uno show poco edificante, sia per contenuti che per modalità, quello di Berlusconi. Credo che siano costretti ...