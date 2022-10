Governo | eletti i vicepresidenti di Camera e Senato | Alle 10 al via le consultazioni | Centrodestra insieme al Colle venerdì

5 milioni di utenti morosi basterebbero a rendere urgente la costituzione di un nuovoe a ...corti d'appello deputate all'accertamento della regolarità delle votazioni e dei nomi degli, ...Diverso invece il discorso per quel che riguarda il.... Mentre in Italia molti si agitano ... Il Viminale non nomina gliCon la sua attività però riempie un vuoto informativo I moderati ...Oggi al via le consultazioni per la formazione del nuovo governo. Ci sono candidati alternativi a Tajani, tuttavia il numero due di Forza Italia dovrebbe ottenere la Farnesina nonostante le ultime sor ...Il leader di Fi, Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, ha incontrato Carlo Nordio, il deputato di Fdi in pole per il ministero della Giustizia, dicastero nel quale il Cavaliere vorrebbe invece Elis ...