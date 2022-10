Governo | Draghi “Buona coscienza del lavoro fatto”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “E' stata una esperienza straordinaria di cui sono molto contento. Finisce in modo molto soddisfacente, con ladel, che è la cosa più importante”. Lo ha detto Mario, nel saluto ai giornalisti a Palazzo Chigi. “In questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica – ha dettorivolgendosi ai cronisti – avete svolto un servizio straordinario ai cittadini aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene nel palazzo che spesso viene visto come misterioso. Un servizio straordinario anche per la democrazia italiana”.-foto agenziafotogramma.it- (ITALPRESS).

