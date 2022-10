Governo | domani al via le consultazioni al Quirinale Il centrodestra a ranghi serrati

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Lealdel Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il varo del nuovoinizierannomattina e si concluderanno con la delegazione del, che verrà ricevuta venerdì alle 10.30.mattina dopo aver sentito telefonicamente il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, Mattarella darà il via alleche si svilupperanno secondo questo calendario. I primi ad essere ricevuti saranno i presidenti dei due rami del Parlamento: alle 10 Ignazio La Russa e alle 11 Lorenzo Fontana. Il calendario diAlle ore 12 sarà ricevuto il gruppo parlamentare “Per le autonomie (SVP-Patt, Campobase e Sud Chiama Nord)” del Senato. Seguirà alle ore 12.30 il gruppo misto del Senato. ...

20 ottobre e venerdì 21 gli incontri tra il Capo dello Stato e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, al fine di verificare l'esistenza di una maggioranza per dare il via a un nuovo governo.

Il governo Meloni sta nascendo sotto il segno della peggiore ambiguità. Le parole di Berlusconi... Tajani prende le distanze da Berlusconi: 'Siamo con Kiev e contro l'invasione russa'.

Sergio Mattarella entra ufficialmente in scena e convoca per domani e dopodomani le consultazioni. Completate tutte le procedure istituzionali, eletti presidenti e uffici di presidenza di Camera e Senato.

Al via domani mattina e fino a venerdì le consultazioni al Quirinale per la formazione del Governo. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i primi ad essere ricevuti saranno i presidenti dei due rami del Parlamento.