Governo | Di Battista | “Se Meloni cede su Casellati perde faccia”

(Adnkronos) – "Se Meloni cedesse su Casellati alla Giustizia perderebbe la faccia. Mi auguro e credo che non lo farà". Così Alessandro Di Battista a diMartedì, condotto da Giovanni Floris su La7. "E' evidente che ci sono dei problemi all'interno del centrodestra. Più che problemi tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, ci sono problemi ..."