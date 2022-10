Governo | Berlusconi ribadisce la sua amicizia con Putin e annuncia i nomi dei ministri di FI

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Silvioè un fiume in piena e, stando ai rimors, imbarazza la maggioranza, mentre Giorgia Meloni si sta avviando verso la formazione del. Primaun accordo per affidare a Elisabetta Casellati il ministero della Giustizia, mentre l’idea della premier in pectore è assegnarlo a Carlo Nordio. Poi rivendica di aver “riallacciato, un L'articolo proviene da Inews24.it.

... a chi gli chiede a che punto sia il lavoro per comporre la squadra di, Giorgia Meloni ... mentre le agenzie rilanciano una salva di dichiarazioni di Silvio. Davanti ai gruppi ...Chi danneggia l'Italia all'estero L'opposizione che fa l'opposizione Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni europee alla Russia Gasparri contro la 194che riallaccia i ...(Adnkronos) – “Domanda per @GiorgiaMeloni. Chi danneggia l’Italia all’estero L’opposizione che fa l’opposizione Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni Ue alla Russia Gasparri contro ...«Restiamo con il popolo ucraino e in difesa della democrazia in quella nazione, ma anche fieramente nell'asse occidentale, come il centrodestra ha detto nella sua campagna elettorale. Non ci sono atti ...