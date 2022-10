Golfo di Napoli a un bivio | morte o rinascita Marevivo | convegno e flash mob per svegliare le coscienze

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Il mare di. Lo stato di salute”: è il titolo delche si svolgerà venerdì 21 ottobre, a partire dalle alle ore 10, nel Museo Darwin Dohrn in Villa Comunale. Il giorno dopo, sabato 22 ottobre, sempre alle ore 10, è in programma presso la Rotonda Diaz – Lungomare Caracciolo ilmob “L’urlo del mare”. Qui il link al programma del. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

