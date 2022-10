Gli Swedish House Mafia a Milano sono stati uno spettacolo mirabolante

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Quando Battiato, a inizio anni ‘80, cantava di “spettacoli con fumi e raggi laser”, certo non poteva immaginare tutto quello che si è visto ieri sera nell’unico concerto italiano degli: un’esplosione di luci e pirotecnia da lasciare letteralmente percossi e attoniti. Se il termine “concerto” a qualcuno potrà ancora sembrare poco appropriato per un trio di DJ - questo fanno di mestiere Axwell, Steve Angello e Sebastian Ingrosso - il loro show al Forum di Assago ne aveva tutto l’aspetto.passati secoli da quando la parola dj richiamava l'avvicinarsi alla consolle e chiedere proprio quel pezzo lì, di tizio/caio, quello che si voleva disperatamente ballare. Quello di ieri ad Assago è stato lo show dei Rolling Stones della EDM (electronic dance music). Con big come i ritrovati ...

House Mafia hanno regalato grande spettacolo ieri sera a Milano . Al Forum di Assago il trio di deejay e producer svedese non ha deluso le attese, facendo ballare i migliaia di italiani ...approfondimento Musica e concerti, tutti i videoHouse Mafia hanno magistralmente accompagnato il pubblico ripercorrendo alcuni grandi successi senza dimenticare il loro progetto più ...Li abbiamo incontrati dietro le quinte dell'unica tappa italiana del loro Paradise Again Tour, uno show incredibile ...Swedish House Mafia debutto in Italia con Ibrahimovic. Ecco come è stata la serata al Forum di Assago del trio.