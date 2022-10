Gli Azzurri sul tatami del World Judo Tour | punti olimpici in palio

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I Campionati del Mondo hanno calato il sipario soltanto sei giorni fa e l’IJFsi sposta da Tashkent direttamente ad Abu Dhabi dove, da venerdì 21 a domenica 23, è in programma l’Abu Dhabi Grand Slam con la partecipazione di 430 atleti di 66 nazioni. L’eccellente condizione espressa dalla squadra azzurra in Uzbekistan, registrata in concreto dalle classifiche mondiali, prosegue il percorso perseguendo l’obiettivo della qualificazione al Jerusalem Masters 2022 (20-22 dicembre). “Con partenze alternate e fino a giovedì –ha detto il coach Raffaele Toniolo– si va ad Abu Dhabi per raccogliereimportanti anche in vista del Master al quale parteciperanno i primi 36 della WRL bloccata dopo il Grand Slam a Tokyo. Questo Grand Slam è molto difficile in quanto sono iscritte 66 ...