Giustizia | Meloni tira dritto | Nordio FdI ' ruba' l' Agricoltura alla Lega

E mentre Berlusconi continua il suo giro di incontri, ricevendo a pranzo Matteo Salvini e poi vedendo Carlo Nordio, che Giorgiavorrebbe al ministero della, al posto della candidata ...... ha incontrato Carlo Nordio, il deputato di Fdi in pole per il ministero della, dicastero ... 5 ore fa Rampelli: "Posizioni Berlusconi in politica estera non sono quelle di" 'Non mi ...Peggio delle parole del Cav c'è solo l'applauso dei suoi parlamentari. La linea della polvere sotto il tappeto di Giorgia Meloni non funziona, il suo socio di ...Ieri il Cavaliere con i cronisti aveva dato per fatto un accordo su Elisabetta Casellati al ministero della Giustizia, presto smentito dal partito di Meloni. Anche su questo punto si tenta di mettere ...