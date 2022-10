Giulio Mola | “Bonucci ha chiesto la cessione”

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Secondo quanto riportato dal giornalista,avrebbelaalla società bianconera. Il calciatore potrebbe ricongiungersi con un suo vecchio allenatore Tanta, troppa gente scontenta attualmente nell’ambiente bianconero. Dirigenza per i risultati, l’allenatore per i continui terremoti causati dai media e giocatori che sembrano vivere in un clima non propriamente disteso. A far capolino L'articolo