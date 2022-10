(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Per la decarbonizzazione dei trasporti, nonostante il cambio di governo, "ormai lae tutto il pacchetto Fitfor55 per le auto, gli aerei e le navi è sostanzialmente definito", secondo ...

Agenzia ANSA

...è segnata e tutto il pacchetto Fitfor55 per le auto, gli aerei e le navi è sostanzialmente definito", secondo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico. "...... infatti, il ministro delle Infrastrutture della Mobilità sostenibili, Enrico; la ...principio come si può declinare questo programma Il Forum prosegue il suo lavoro a partire dalla... Giovannini, strada segnata su mobilità ma sono preoccupato - Attualità Nonostante il soggetto che doveva attuare questa ed altre opere abbia fatto marcia indietro l'Amministrazione va avanti ...Ieri pomeriggio e fino a tarda sera feste con cibo, bevande e musica ad alto volume con strade chiuse davanti al centro sociale. Dalla questura arriva la diffida per concerto in strada ...