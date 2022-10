GF Vip | Nikita Pelizon conferma in diretta la sua love-story | che lavoro farebbe il presunto fidanzato

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Durante la scorsa puntata del GF Vip,ha ammesso di avere qualcuno che l’aspetta fuori: cosa fa il suo. Tra le concorrenti più giovani del GF Vip, quest’anno c’è anche lei,: modella e influencer triestina, la bellissima 28enne ha partecipato alla scorsa edizione di Pechino Express in coppia con la L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

...Quaranta è stata protagonista di un duro sfogo nel corso della diretta del Grande Fratello2022 ...zia e mia madre ha avuto un infarto ! Capisci che in quattro anni questo è un po' troppo'...Nella casa del GFun altro concorrente è finito nel mirino degli utenti a causa di un'espressione infelice usata ...Goich e Giaele De Donà ha provato a spiegare come mai non va d'accordo con...L’hairstylist fa una pesante insinuazione sugli autori del GF Vip che coinvolge Soleil Sorge L’avventura di Antonino Spinalbese nella casa del ...Cristina Quaranta è stata protagonista di una scena molto "forte" alla Casa del Grande Fratello Vip, una violenta lite con l'arci nemesi Nikita Pelizon. La causa Il fratello morto di Cristina Quarant ...