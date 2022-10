(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come dimostrato fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip, Attilionon ha peli sulla lingua. Nel corso delle scorse settimane, infatti, il giornalista ha rilasciato alcune forti dichiarazioni che glidel programma sono stati costretti a censurare invano. Dopo l’ultima puntata, andata in onda lunedì in prima serata, il gieffino si L'articolo

DailyNews 24

...Cristina Quaranta crolla al GfRicordiamo che durante l'ultima diretta del Grande Fratello, Spinalbese si è reso protagonista di un duro confronto con Donnamaria in cui sono volate...'Edoardo ha detto delle cose, ha fatto delle cosee non ci sono i video, quindi…'Come ben voi sapete, non é possibile vedere ovunque'. Tutte delle grandi str*****e, perché ci ... GF Vip, le pesanti insinuazioni di Romita sugli autori: "Appena vedono che uno dei loro sta a rischio gli mettono l'immunità" Nuova sfuriata di Antonino contro chi lavora al GF Vip: il concorrente ha svelato ai compagni alcune cose che gli avrebbero detto in confessionale ...Il clima al Gf Vip è sempre più teso tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Dopo lo scontro verbale di settimana scorsa per la bella Antonella, i due vipponi si ...