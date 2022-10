GF VIP | i nuovi concorrenti entrano giovedì nella casa? Chi sono | anticipazioni 20 ottobre 2022

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ha preso il via il “Totonomi” su tutte le possibili new entry al Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini prevede che vengano inseritipiù spiata dagli italiani altrie sta nascendo la curiosità sui nomi più papabili. Al momento non ciconferme ufficiali sui possibiliinquilini delladi Cinecittà, ma i nomi sui quali i più informati si soffermano nelle ultime orediversi. Qualiche potrebbero entraredi Cinecittà Tra gli altri sembra sia possibile l’ingresso di: Dayane Mello, la modella è una “vecchia” conoscenza del Grande Fratello, visto che la mdoella ha già preso parte a un’altra edizione del reality. Teresa Langella, si ...