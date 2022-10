GF Vip 7 | nuovo caso di bestemmia nella notte? Il video incriminato

Leggi su novella2000

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nuova presuntacasa del GF Vip 7 È trascorso un mese da quando è partito il GF Vip 7, e senza dubbio in queste settimane ne abbiamo già viste di belle. I Vipponi infatti non si stanno risparmiando, e quello di quest’anno è uno dei cast più scoppiettanti di sempre. Tuttavia come al L'articolo proviene da Novella 2000.