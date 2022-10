Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese svela quello che gli avrebbero detto gli autori in Confessionale e c’entra Soleil Sorge!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come qualcuno aveva già preventivato prima ancora della sua ufficialità al Gf Vip 7,sta letteralmente facendo furore nella Casa più spiata d’Italia… nel bene e nel male, ovviamente! Apprezzato per la sua prestanza fisica dal gentil sess0; spesso in rotta di collisione con parte della quota azzurra. Nel corso dell’ultima puntata è stato demolito in particolare da Edoardo Donnamaria, così come anche l’altra metà dei GinTonic, ovvero la sua amica Ginevra Lamborghini, gli ha fatto una sonora tirata d’orecchie. Dopo la diretta, e con l’orgoglio ferito, si è un po’ sfogato con parte dei suoi inquilini circa l’atteggiamento assunto sia dal volto di Forum che dalla Lamborghini. Nelle ultime ore poi, si è lasciato andare a una confidenza con George Ciupilan, Patrizia Rossetti e Luca Salatino che ha un po’ spiazzato non solo i presenti, ma ...