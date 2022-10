Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi paparazzata con un famoso conduttore prima dell’ingresso nella Casa Foto

...stata piuttosto breve e sarebbe terminata quando il presentatore di Non è l'Arena è andato in vacanza in Sicilia mentre la modella di Salerno stava per entrare al Grande Fratelloe ...Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere esi apprestava ad affrontare il Grande Fratello. Non so voi, ma questa è la ...GF Vip 7, ultime news e anticipazioni. Attilio Romita ha affossato gli autori del reality show poiché tenderebbero a "proteggere" alcuni concorrenti.Antonella Fiordelisi finisce al centro del gossip. Dopo le ormai risapute relazioni con Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e Stefano De Martino ecco che arriva anche il nome di un famosissimo conduttor ...