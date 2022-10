La Prealpina

Nuovo scossone nel governo Tory britannico di Liz Truss, impegnata a cercare di salvarsi a meno di due mesi dall'arrivo a Downing Street dopo il clamoroso flop e la marcia indietro in materia fiscale. ...... hic Rhodus, hic. Come tutti quelli che sono in gara per guadagnare il primato, Giorgia ha ...effetti concreti delle sua parole piacciono i fuochi d'artificio che innescano nel circuito dei, ... Gb: media, salta anche ministra Interno governo Truss Nuovo scossone nel governo Tory britannico di Liz Truss, impegnata a cercare di salvarsi a meno di due mesi dall'arrivo a Downing Street dopo il clamoroso flop e la marcia indietro in materia fiscale.