Gazzetta Awards | Pilato baby boom | tutti stregati dalla nuova regina

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ... secondo il Referendum della. Un altro momento gratificante per la ragazza dell'Aniene allenata da Vito D'Onghia. Non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il 18 gennaio) Benny insegue altre ...

La ranista delle meraviglie: Benedetta Pilato. È la tarantina la Donna dell'anno deiSportsSeeSicily. La campionessa mondiale ed europea dei 100 rana si è esaltata in estate cogliendo ancora una volta l'attimo. Nel nuoto d'oro è anche la più precoce a vincere. E ci ...Come lui, solo Gregorio Paltrinieri. Marcell Jacobs, aiSports, diventa il secondo atleta a fare doppietta del titolo di 'Uomo dell'anno'. Il re delle piscine trionfò nelle prime due edizioni, nel 2015 (oro mondiale) e nel 2016 (oro ... Awards Gazzetta: gran galà Milan, la squadra dell'anno veste rossonero Ha portato gli azzurri sul tetto del mondo per quattro volte sia da giocatore che da tecnico e riceverà la statuetta ai «Gazzetta Awards» di Segesta ...