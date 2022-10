Gasparri | un ddl per riconoscere la capacità giuridica del nascituro Pd | «Inaudito»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sono oltre 500 i progetti di legge depositati in questo inizio legislatura alla Camera e al Senato, ma tra quelli destinati a far discutere c'è senz'altro quello presentato dal...

... afferma Maurizio, a La Stampa. "Mi farebbe piacere una discussione serena su questi temi. ... 'In Senato Fi ripresenta ilper modificare l'art 1 del codice civile in materia di ...4 ore fa: "per per riconoscere diritti concepito" Riconoscere la capacità giuridica del concepito. È questo l'obiettivo delpresentato lo scorso 13 ottobre dal senatore di FI ...Il senatore di Forza Italia ripropone un vecchio disegno di legge per cambiare l'articolo 1 del Codice civile. Presenta anche la proposta per introdurre il reato di maternità surrogata. Protestano le ...La nuova legislatura è iniziata da appena cinque giorni ed è già scontro tra maggioranza e opposizione. Ad innescare la miccia ...