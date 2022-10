Gasparri | ”Tajani perfetto per Ministro degli Esteri | dimostrato europeismo e atlantismo nei fatti”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 19 ottobre 2022 ”ha fatto trent'anni nel Parlamento europeo è stato Commissario europeo, è stato Presidente del Parlamento europeo, la sua posizione rispetto alla collocazione dell'Italia nell'Unione Europea e nella politica Atlantista e Occidentale è scritta nei. Credo chesia una persona più emblematica di questa politica rappresentata negli atti. Non nomino io i Ministri maè la persona ideale per svolgere quel ruolo per quello che ha fatto in trent'anni di politica. E' un maestro, non uno a cui fare gli esami. Imbarazzo per parole Berlusconi? Ho già risposto” Lo ha dichiarato Maurizioesponente di Forza Italia e Vicepresidente del Senato uscendo da Palazzo Madama a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev