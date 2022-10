Galliani | «Van Basten per me è come la Madonna»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È uscito su Dazn “Il giorno del Condor”, un nuovo contenuto esclusivo dedicato ad Adriano, grande dirigente e protagonista del calcio italiano, oggi amministratore delegato del Monza. A pochi giorni di distanza tra lo scontro diretto tra il Milan e il Monza,si lascia andare a numerosi aneddoti sulle due squadre che hanno fatto parte della sua vita e della sua carriera «Il Monza è la squadra del mio cuore e della mia città, la squadra che tifo da quando avevo cinque anni. Questo è il sogno della mia vita: che sia in serie D, C, B o A non toglie nulla alla mia passione. La vittoria della Serie C mi ha dato la stessa gioia della vittoria della Serie B. La Serie A, certo, è qualcosa di incredibile, ma la mia passione prescinde dal campionato di appartenenza. Quando vedo che Milan, Monza, Napoli – in ordine alfabetico – sono nella stessa ...

