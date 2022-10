Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Cody, stella del PSV, è tornato a parlare del suotrasferimento al Manchester: le dichiarazioni Cody, stellina del PSV, ha parlato al Times del suoapprodo al Manchester. LE PAROLE – «I colloqui con il Manchestersi sono conclusi circa una settimana prima della fine del periodo per valido per il trasferimento. Durante quell’ultima settimana ho dovuto quindi decidere se sarei andato al Southampton o al Leeds. Alla fine sono rimasto al PSV. Per me è stato un periodo davveroante». L'articolo proviene da Calcio News 24.