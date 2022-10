Futuro Milinkovic | può succedere prima dei Mondiali in Qatar

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sergej-Savic è uno dei gioielli della Lazio, anche in questa stagione sta dimostrando il suo valore confermandosi uno dei giocatori più importanti a disposizione di Sarri. Il contratto con i biancocelesti però scade nel 2024 e da tempo il serbo viene accostato a molti top club europei,su tutti la Juventus. Lotito si rende conto di correre il rischio di perdere il giocatore a zero e per questo vorrebbe tentare di proporre il rinnovo a lui e al suo procuratore Mateja Kezman.-Savic Rinnovo Lotito Si vocifera che il patron della Lazio sottoporrà la sua propostadei Mondiali in Qatar. Questa è una mossa strategica perchèsarà, con ogni probabilità, un protagonista del torneo e di conseguenza la sua valutazione potrebbe aumentare. Il Mondiale sarà ...