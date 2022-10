Full Metal Jacket | Lupin III o Che pasticcio Bridget Jones!? La tv del 19 ottobre

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Montalbano”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Tocco d’artista”: un orafo è stato trovato morto sulla sedia a rotelle con il corpo completamente carbonizzato. Sembrerebbe un suicidio, ma per Montalbano qualcosa non torna. Intanto, la stessa notte, un elettricista viene ucciso a colpi di pistola. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Collegio”. Il programma torna indietro al 1958. I ragazzi devono dire addio a smartphone e social per immergersi in un’esperienza educativa di formazione e di relazioni molto diversa dalla loro realtà quotidiana… Con la partecipazione di Nino Frassica. Su RaiTre alle 21.25 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli. Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con il talk-show “Controcorrente”, ...

