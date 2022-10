Franco Gatti | avete mai visto la figlia? La rara foto col papà

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Federicaè ladi, storico componente dei Ricchi e Poveri, scomparso martedì 18 ottobre all’età di 80 anni. Lo hanno annunciato all’Ansa i Ricchi e Poveri insieme alla famiglia: “È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao”.lascia la moglie e una, Federica. I funerali si terranno giovedì alle 11.30 nella chiesa di San Siro nel quartiere Nervi di Genova.era uno dei quattro componenti del gruppo musicale Ricchi e poveri, nato nel 1967 e ribattezzato così daCalifano perché, diceva, erano “ricchi di idee, ma poveri di soldi”. Le due voci maschili: ‘il baffo’e ‘il biondo’ Angelo Sotgiu, e due voci ...

