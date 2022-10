Corriere della Sera

Un'uscita infelice che ha fatto scoppiare una vera e propria polemica in. Il tweet deldi Total Il tweet di Patrick Pouyannè, ildi Total, è stato emblematico: " Sono stufo dell'...... il cui livello di soddisfazione e di fedeltà è crescente" , ha dichiarato Charles Egly ,e co -... lo ha esteso al canale Direct - to - Consumers (DTC) innel quarto trimestre del 2021 e lo ... Francia, il Ceo della Total si lamenta per lo stipendio di sei milioni di euro Mentre i cittadini non riescono a trovare un distributore di benzina aperto a causa dello sciopero dei dipendenti delle raffinerie della società, Patrick Pouyanné scrive un tweet che genera ironie ...L'auto elettrica rischia di ridisegnare il mercato: l'Ue deve fronteggiare le misure protezionistiche USA e la baldanza cinese, per questo la Francia sprona Bruxelles per misure comuni a sostegno dell ...