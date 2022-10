Francesco Totti e Noemi Bocchi «condividono gioie e dolori | con lei il Pupone si sente a casa»

La notizia è clamorosa, soprattutto se vista in prospettiva.non esclude la possibilità di diventare di nuovo padre, stavolta ovviamente con Noemi. A lanciare questa ipotesi è il pr romano Alex Nuccetelli, storico amico di, che alla ...Chanelha postato un video sui social che ha generato l'ilarità dei fan. Nel video era presente anche suo padre,. La figlia di, Chanel, ha condiviso un video ironico su TikTok che ha fatto il pieno di like tra i fan.: il video di Chanel Chanel- così come i ...Tormentone Totti su Tik Tok: la barzelletta più gettonata diventa virale. 'Er Pupone' continua a far parlare di sé anche fuori dal campo.Il mood di Chanel Totti Indifferenza. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti non risponde alle polemiche, anzi, ci scherza su. Su Tik Tok, pubblica un video in cui balla accanto al padre ...