Francesco Baccini risponde alle accuse di sessismo | «non si censura l’ironia»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il cantautore, durante una serata a Sondrio, ha introdotto il brano Le donne di Modena ironizzando: «questa canzone oggi sarebbe accusata di». Una ragazza dal pubblico lo contesta immediatamente. La gag disu TwitterQualche giorno fa, il noto cantautoresi trovava al teatro di Sondrio, in occasione di una premiazione internazionale dedicata alla poesia. Prima di esibirsi con il celebre brano del 1990, Le donne di Modena, l’artista ha fatto una battuta che ha fatto scattare la polemica: «Questa canzone oggi sarebbe accusata di». Al termine dell’esibizione, per cui ha ricevuto anche la targa alla carriera, insorge la voce di ...

Marco Vigarani per Corriere.it

'Le donne di Modena hanno le ossa grandi - Le donne di Modena hanno larghi i fianchi - Le donne di Modena accettano un invito - E non è il caso di essere il marito'.