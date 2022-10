Formula 1 | la mossa della Mercedes sconvolge il paddock | stravolgimenti in corso

Ue vara price cap dinamico in attesa di nuovo Ttf La Commissione europea ha fatto la propria. ... Non è esattamente ciò che chiedevano gli Stati (perché questadi price cap non toccherà il ...La Commissione europea ha fatto la propriacontro la crisi dell'energia. Ha individuato nel Ttf, la Borsa di scambio del gas di Amsterdam,...ciò che chiedevano gli Stati (perché questadi ...Formula 1, la mossa della Ferrari ha sconvolto tutti i tifosi: quello che sta facendo la Scuderia italiana è alquanto sorprendente.La Ferrari ha confermato anche per Suzuka una novità già testata a Montreal: nelle libere di venerdì si è vista nuovamente l’ala che ha il bordo di uscita del flap mobile diverso, per cercare maggiore ...