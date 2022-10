Formazioni ufficiali Parma-Bari | Coppa Italia 2022 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ledi, match valido per i sedicesimi di finale della. Nonostante le due squadre militino in Serie B, si prospetta una partita di grande spettacolo tra due compagini che hanno iniziato bene la stagione. Chi volerà agli ottavi? Appuntamento oggi, mercoledì 19 ottobre, alle ore 18. Di seguito le: Corvi, Balogh, Benedyczak, Charpentier, Bonny, Ansaldi, Del Prato, Sohn, Juric, Coulibaly, Circati: Frattali, Dorval, Zuzek, Vicari, Ricci, Mallamo, Maita, D’Errico, Botta, Salcedo, Scheidler SportFace.

Parma - Bari: lePARMA (4 - 2 - 3 - 1) : Corvi; Del Prato, Balogh, Circati, Ansaldi; Juric, Sohm; Coulibaly, Bonny, Benedyczak; Charpentier. Allenatore : Pecchia. A disposizione :...