Fontana critica le sanzioni alla Russia | “Rischio boomerang | loro sono più abituati a soffrire di noi”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Prima l’invito ricevuto dal partito “Unita” a partecipare come osservatore (insieme ad altri leghisti) al referendum sull’annessione della Crimea. Da lì, la battaglia contro ledell’Europa a Mosca, sugellata da scelte “stilistiche” come quella di presentarsi, insieme pure a Matteo Salvini, al Parlamento Europeo indossando la maglia “No”. Insomma: che Lorenzoabbia spesso e volentieri ribadito il suo pensiero sull’autocrate russo Vladimir Putin è piuttosto chiaro. E non ha mancato di farlo neanche adesso che è stato appena eletto presidente della Camera. Ospite ieri sera da Bruno Vespa a Porta a Porta,ha messo in guardia il nostro Paese sulle gravi conseguenze che un approccio troppo duro nei confronti della ...