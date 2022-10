" Fogli al posto degli schermi ". Salta l' udienza clou per Ciro Grillo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L'è stata rinviata per "carenze tecniche" al prossimo 16 novembre. In aula erano assenti i tre medici che visitarono la ragazza dopo il presunto abuso

È stata aperta e poi subito rinviata la quinta udienza del processo per stupro sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo e i tre amici: Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta. ...Al momento si proietta tutto su una composizione diA4 attaccata al muro con lo scotch .Oggi a Tempio Pausania era atteso un passaggio chiave del processo per la presunta violenza sessuale di gruppo, in cui è imputato il figlio del fondatore del M5S. Ma l'aula è un disastro: «Al posto de ...