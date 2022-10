Flavia Pennetta tra le candidate per la Hall of Fame del tennis 2023

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La campionessa azzurra di Brindisi,, è stata nuovamente nominata tra i possibili ex giocatori e giocatrici per entrare nellaofdi. Dopo non essere rientrata nella selezione finale dello scorso gennaio, la campionessa azzurra ex numero 6 del Ranking WTA vuole riprovarci ad inizio del nuovo anno. Già la passata stagione, l’italiana aveva ricevuto una nomination, ma l’unione delle percentuali di voto popolare e del comitato ufficiale non le hanno consentito di raggiungere la soglia minima fissata al 75%. Con maggior speranza, la pugliese è nuovamente pronta ad affrontare il percorso con ottimismo. Leper entrare nell’Olimpo Tra i candidati per entrare nell’Olimpo della racchetta lo scorso anno c’erano anche altre tre ...

vincitrice dell'Us Open 2015 e pluricampionessa di Fed Cup, nonché sportiva azzurra amatissima dal suo pubblico e non solo, potrebbe far parte della "Hall of Fame". Lo scorso anno non ...Per i tifosi italiani è già nella Hall of Fame del tennis da anni e anni, per quella "ufficiale" ci vuole ancora un pò, ma le speranze ci sono. Vincitrice dello Us Open 2015 e pluricampionessa di Fed Cup, ex top 10 e tra le sportive azzurre più amate in assoluto anche al di fuori del suo sport, è stata selezionata per la Hall of Fame. Prima di lei lo hanno ottenuto due leggende come Nicola Pietrangeli e Gianni Clerici.