Firenze | borseggiatore seriale ' al lavoro' alla stazione Colto sul fatto e arrestato

L'uomo è stato notato da alcuni carabinieri liberi dal servizio mentre sfilava un iPhone dallo zaino di una ...... proponendosi insieme per scattare ai malcapitati una foto ricordo di. Ma poi, mentre lei ... Il marito della donna derubata ha allora bloccato il presuntoed è subito intervenuta ...I carabinieri lo hanno tenuto sotto controllo per più di mezz’ora nella quale il 49enne ha tentato a più riprese di avvicinarsi a tasche e borse dei passanti ...È successo ieri sera, martedì 18 ottobre, intorno alle ore 21, in piazza della Stazione a Firenze. Alcuni carabinieri, liberi dal servizio, dopo aver riconosciuto un 49enne tunisino, già noto alle ...