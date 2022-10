Fiorentina | Kouame | «Qualcosa è cambiato dopo il Napoli»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), le parole diin un’intervista a DAZN: «Un Sogno? Di vincere la Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio» Christian, attaccante della, ha parlato a DAZN. Di seguito le sue parole. QUASI ADDIO IN ESTATE – «Quando sono tornato a Firenze non sapevo se sarei rimasto o meno, quindi mi sono adattato al ruolo di esterno senza problemi. A Moena non ho giocato le amichevoli, pensavo il mister avesse già le sue idee ed ero un po’ arrabbiato. Le ultime due partite mi ha fatto giocare e il mio agente mi diceva che Italiano parlava bene di me sempre ma ero arrabbiato comunque perché non giocavo, tornati dall’Austria però ho deciso di impegnarmi al massimo per rimanere a Firenze, lo scatto decisivo l’ho avutola partita con ilquando ho parlato con ...

