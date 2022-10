Fiorentina | Kouamé | 'Non sapevo se sarei rimasto | in estate ero arrabbiato La svolta con il Napoli'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Christian Kouame è rinato e fa felice la, ma la sua permanenza non era scontata. L'attaccante torna sulla scorsa...

... passate tra panchina e prestito in Belgio, Kouame da sempre ha molti estimatori all'estero: come non dimenticare, prima che ladecidesse di acquistarlo dal Genoa, il forte interessamento ......FARAONI Marco Davide (Hellas Verona) IBANEZ DA SILVA Roger (Roma) KOUAME Kouakou Christi () LYKOGIANNIS Charalampos (Bologna) MARI VILLAR Pablo (Monza) MARTINEZ QUARTA Lucas () ...