“Fiorello | incazz*** come una biscia | non ha più intenzione di fare il suo show del mattino” | le indiscrezioni dopo l’attacco del Tg1 allo showman

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Sconcerto”, “contrarietà”, “sfregio”: parole contenute nella durissima nota diffusa dal comitato di redazione del “Tg1”. Una lettera indirizzata ai vertici dell’azienda, in aperta protesta per la decisione di collocare nella fascia del(dalle 7.10 alle 8) un morningcurato da Rosario. “Viva Asiago 10!” in onda da lunedì 28 novembre,tre settimane di rodaggio solo su RaiPlay, sulla prima rete del servizio pubblico in uno spazio ora affidato al telegiornale diretto da Monica Maggioni. In quella fascia da qualche mese è in onda il “Tg1-Mattina” condotto da Senio Bonini e Isabella Romano alle prese con ascolti a dir poco preoccupanti, ieri fermi sotto il 13% di share, battuti non solo da Canale 5 ma anche da Rai3. La richiesta del Cdr di una nuova collocazione persu ...