Figo | 'Real Madrid superiore al Barcellona' VIDEO

Tuttosport

...alla storia l'attaccante francese delMadrid, Karim Benzema come Pallone d'Oro 2022: ad abbracciarlo e a congratularsi con lui c'erano anche grandi stelle del passato come Zidane, Ronaldo eL'ottavo giocatore delMadrid dopo Di Stefano (due volte), Kopa,, Ronaldo, Cannavaro, Cristiano Ronaldo (4 volte, più la prima con lo United) e Modric. L'elogio del 9, una scelta che ... Luís Figo sul Clasico: "Real Madrid superiore al Barça, ha meritato" Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Da Figo a Giggs, ripercorriamo la VIIII edizione del Golden Foot 2011: i vincitori della Promenade di Montecarlo ...